Getuigenoproep brandstichting De Grote Pekken

In de nacht van vrijdag 5 op zaterdag 6 mei 2023 heeft er even brand gewoed op de galerij bij een flatwoning aan De Grote Pekken. De brand is vermoedelijk aangestoken doordat iemand rond 3.30 uur een brandbaar voorwerp naar de woning heeft gegooid. Gelukkig wisten bewoners de brand snel te blussen waardoor de schade beperkt is. Er zijn geen slachtoffers.

De politie doet onderzoek naar de brandstichting. Heeft u rond het tijdstip van de brand om 3.30 uur iets gezien of gehoord, of heeft u mogelijk camerabeelden, dan komen we graag met u in contact. Bel 0900 8844, vul onderstaand tipformulier in of Meld Misdaad Anoniem. Alvast bedankt.