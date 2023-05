Serval Hoogvliet gevangen

Kinderen schrokken zich een hoedje toen zij afgelopen donderdag een grote kat met mogelijk twee kittens zagen in het Ruigeplaatbos in Hoogvliet. De dierenpolitie werd ingeschakeld en startte samen met de LID en de brandweer een zoekactie. De inzet van een drone met een warmtezoeker leidde niet tot een vondst. Uiteindelijk had de inzet van vangkooien het gewenste resultaat. Omdat de kittens niet zijn aangetroffen, moet uit onderzoek bij de kat blijken of ze jongen zoogde. Als dat het geval blijkt, wordt de zoektocht naar de kittens voortgezet.

De kinderen hebben goed gehandeld door direct hulp in te schakelen en uit de buurt te blijven van deze gevaarlijke katachtige. Ziet u een dier dat niet in het wild thuishoort of een dier in problemen? Neem dan contact op met het Meldpunt 144 voor dierenverwaarlozing en -mishandeling.