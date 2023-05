Vertegenwoordiging van Nederland in Willemstad: Alumnonan ta papia di nifikashon di libertat i ta disfrutá di Vrijheidsmaaltijd

Ochenta alumno di Albert Schweitzer havo/vwo, Omega College, Radulphus College i Skaih Pre University tabata di bishita awe na Representashon di Hulanda na Willemstad, kaminda den kuadro di Dia di Liberashon nan tabatin un programa dushi i interaktivo.

Miéntras nan tabata disfrutá di un kuminda sukulento, e alumnonan a hiba un kombersashon ku otro i tambe ku trahadónan di Representashon di Hulanda i representantenan di Veilige Grenzen (RST, PG, Koninklijke Marechaussee, Wardakosta, Defensie i Buitenlandse Zaken) tokante di libertat i seguridat i kiko esaki ta nifiká pa nan. E konsepto aki kaminda partidonan ta disfrutá di kuminda miéntras nan ta dialogá riba e nifikashon di libertat, ta konosí komo e ‘Vrijheidsmaaltijden’.

Tur presente a haña un kaluroso bon biní di Representante Suplente di Hulanda na Kòrsou, Aruba i Sint Maarten, Judith Jeurissen, ku a konta kiko e ròl i tareanan di Representashon di Hulanda ta enserá. Despues a parti e grupo den gruponan mas chikitu i e diálogo por a kuminsá. Representante Suplente Judith Jeurissen na final a papia di ‘kombersashonnan sumamente balioso’ i a gradisí e hóbennan pa nan partisipashon.

E kuminda a keda prepará i sirbí pa studiantenan di klas 4 di Sint Paulus AGO. Esaki ta konta komo parti di nan eksámen. E resultado ofisial ta deskonosí ainda, pero segun Representashon di Hulanda ta kla: nan a slag!

Leerlingen bespreken betekenis van vrijheid en genieten van Vrijheidsmaaltijd

Tachtig leerlingen van Albert Schweitzer havo/vwo, Omega College, Radulphus College en Skaih Pre University waren vandaag te gast bij de Vertegenwoordiging van Nederland in Willemstad, waar hen in het kader van de Bevrijdingsdag een leuk en interactief programma te wachten stond.

Onder het genot van een overheerlijke maaltijd gingen de leerlingen met elkaar, medewerkers van de Vertegenwoordiging van Nederland en vertegenwoordigers van Veilige Grenzen (RST, PG, Koninklijke Marechausssee, Kustwacht, Defensie en Buitenlandse Zaken) in gesprek over vrijheid en veiligheid en wat dit voor hen betekent. Dit concept waarbij een maaltijd wordt genoten terwijl partijen in dialoog treden over de betekenis van vrijheid, staat inmiddels bekend als de ‘Vrijheidsmaaltijden’.

De aanwezigen werden verwelkomd door waarnemend Vertegenwoordiger van Nederland op Curaçao, Aruba en Sint Maarten, Judith Jeurissen, die kort vertelde over de rol en taken van de Vertegenwoordiging van Nederland. Daarna werden de aanwezigen in groepen verdeeld, waarna het gesprek kon beginnen. Waarnemend Vertegenwoordiger Judith Jeurissen sprak na afloop van ‘zeer waardevolle gesprekken’ en bedankte de jongeren voor hun deelname.

De maaltijd werd verzorgd en opgediend door vierdejaars leerlingen van Sint Paulus AGO en geldt als onderdeel van hun examen. Hoewel de officiële uitslag nog bekend moet worden gemaakt, is het voor de Vertegenwoordiging van Nederland zo klaar als een klontje: geslaagd!