Getuigen gezocht explosie Ericastraat

Getuigen zagen vannacht na de explosie twee mannen weg rennen. Zij stapten in een auto die op de kruising van de Kralingseweg en Bermweg stond. Mogelijk weten zij meer, dus we komen graag te weten wie deze twee mannen zijn.

Getuigen, informatie en camerabeelden gezocht

Voor het onderzoek zijn getuigen en camerabeelden zeer welkom. Heeft u beschikking over een deurbelcamera, dashcam of bewakingscamera in deze straten of omliggende straten en is daarop rond de genoemde tijdstippen iets verdachts te zien, neem dan alstublieft contact op met de politie via 0900-8844 of laat de beelden achter via onderstaand tipformulier. Heeft u informatie die voor het onderzoek van belang kan zijn, deel dit alstublieft. Blijft u liever anoniem, dan kunt u bellen met M. op 0800-7000. U kunt met informatie ook terecht bij het Team Criminele Inlichtingen. Het team TCI van de politie is getraind in het vertrouwelijk en in het geheim inwinnen van informatie van tipgevers die beschermd moeten worden. U kunt uw informatie veilig en afgeschermd bij hen kwijt via 088 – 661 77 34.

Opsporen én voorkomen

De explosie aan de Ericastraat is één van de explosies van de afgelopen tijd. Niet alleen doet de politie onderzoek naar de incidenten die hebben plaatsgevonden, ook wordt er hard gewerkt aan het voorkomen van nieuwe incidenten. Analisten onderzoeken de achtergronden, betrokken personen en maken inschattingen van tijden en plekken waarop de risico’s het hoogst zijn. Agenten op straat passen hun verhoogde surveillance hier op aan. Ook het live uitkijken van aanwezige camera’s in de stad wordt aangepast op de aanwezige dreiging.

Melden helpt!

Op de Crooswijkseweg werd een explosie voorkomen door een snelle melding van een alerte getuige. Het was niet de eerste keer dat een explosie werd voorkomen door het vroegtijdig melden van een verdachte situatie. Afgelopen maart was het een buurtbewoner in Vlaardingen die zeer alert een verdachte situatie meldde waardoor een explosie kon worden voorkomen. Ziet u een verdachte situatie of heeft u informatie die van belang kan zijn in de lopende onderzoeken of om nieuwe aanslagen te voorkomen, bel dan 0900-8844. Blijft u liever anoniem, dan kunt u bellen met M. op 0800-7000. U kunt met informatie ook terecht bij het Team Criminele Inlichtingen. Het team TCI van de politie is getraind in het vertrouwelijk en in het geheim inwinnen van informatie van tipgevers die beschermd moeten worden. U kunt uw informatie veilig en afgeschermd bij hen kwijt via 088 – 661 77 34.