Regenboogvlag opzettelijk verbrand in Delft

Rond 12:30 uur op zondagmiddag komt er een melding binnen dat de verbrande vlag was aangetroffen aan de gevel van het pand. Wij gaan uit van brandstichting en doen verder onderzoek, ook is er aangifte gedaan.

Ben jij getuige?

De politie wil graag in contact komen met mensen die getuige zijn geweest. Mocht u opnames hebben gemaakt of andere informatie bezitten, neemt u dan contact met ons op. De politie is te bereiken via het nummer 0900-8844. Of als u uw informatie liever anoniem meldt, kunt u deze doorgeven via Meld Misdaad Anoniem op telefoonnummer 0800-7000. Bovendien kan informatie worden gedeeld via het onderstaande meldformulier.

Roze in Blauw

Roze in Blauw is het landelijk netwerk van de politie. Lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen, transgender- en intersekse personen (LHBTI+) die te maken krijgen met discriminatie, bedreiging, mishandeling of andere strafbare zaken gerelateerd aan hun seksuele oriëntatie of genderidentiteit kunnen daar melding doen. Wilt u iemand van Roze in Blauw spreken? Bel dan met 088-1691234. Mailen kan ook via RozeinBlauw@politie.nl. U kunt uiteraard ook altijd terecht via de algemene politiekanalen en bureaus. Let op: bel bij spoed altijd 112!