Man opgepakt in auto met gestolen kentekenplaten

De betreffende kentekenplaten stonden sinds eind april als gestolen geregistreerd. Toen agenten de auto zagen en wilden controleren ging die er vandoor. Wat volgde was een achtervolging door Geldrop en Heeze, die uiteindelijk eindigde op de Torenweg in Mierlo. Onderweg veroorzaakte de bestuurder op enkele plaatsen schade met de auto en gooide de hij diverse voorwerpen naar de politieauto. De verdachte reed zich vast en kon uiteindelijk door de inzet van een taser worden aangehouden. Daaraan voorafgaand losten collega’s enkele waarschuwingsschoten, omdat zij er rekening mee hielden dat de man mogelijk in het bezit van een vuurwapen was. Door de inzet van de taser werd zijn verzet gebroken en werkte hij vervolgens rustig mee. We troffen geen vuurwapen aan.

Schorsingsvoorwaarden overtreden

De Eindhovenaar bleek na controle van zijn identiteit ook gezocht te worden omdat hij schorsingsvoorwaarden had overtreden. De auto waarop de gestolen platen waren bevestigd namen we in beslag voor aanvullend onderzoek. De aangehouden man verdenken we van heling van de gestolen kentekenplaten en gevaarlijk rijgedrag. Ook wordt hij beboet voor het rijden zonder rijbewijs en het verlaten van de plaats van een ongeval. Hij reed in zijn vlucht namelijk tegen een geparkeerde auto aan.