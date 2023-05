Verdachte aangehouden betrokkenheid drugslab

Zaandam – In het onderzoek naar het aantreffen van een drugslaboratorium op de Gerrit Kiststraat in Zaandam op 28 oktober 2022, is maandagochtend 8 mei een 34-jarige verdachte uit Utrecht aangehouden. In het laboratorium is destijds ook een overleden persoon aangetroffen, een 44-jarige man uit Amstelveen.