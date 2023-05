Aanhoudingen in onderzoek naar internationale drugshandel

Dit bericht is op 8 mei 2023 om 16:45 uur geüpdatet, zie hiervoor de update onderaan dit nieuwsbericht.

De aangehouden man wordt ervan verdacht dat hij zich bezig heeft gehouden met de internationale handel in verdovende middelen (vooral cocaïne) en het witwassen van de opbrengsten. De man lijkt de afgelopen jaren betrokken te zijn bij meerdere grote cocaïnetransporten. Bij deze transporten zijn grote hoeveelheden cocaïne vanuit vooral Zuid-Amerika naar Nederland geïmporteerd en verdeeld over Europa. Hierbij zijn zeer grote geldbedragen gemoeid.

Op dit moment is het onderzoek nog in volle gang en worden nieuwe aanhoudingen en inbeslagnames niet uitgesloten. De verdachte zit in volledige beperkingen, wat betekent dat hij alleen contact mag hebben met zijn advocaat.

Cryptocommunicatiedata

Het onderzoek naar deze verdachte liep al geruime tijd. In het onderzoek heeft de recherche onder andere gebruik gemaakt van informatie uit Sky ECC; een ‘afgeschermde’ chatservice waar criminelen onbespied met elkaar dachten te communiceren via versleutelde PGP-telefoons. Sky ECC werd in 2021 offline gehaald en de cryptocommunicatiedata werd veiliggesteld. Berichten uit deze data hebben geleid naar de aangehouden verdachte.

Drugsindustrie en zware criminaliteit

Er gaan op jaarbasis in Nederland vele miljarden euro’s om in de criminele drugsindustrie. Drugsproductie- en handel is vaak de oorzaak van ondermijning in Nederland.

Ondermijnende criminaliteit bestaat uit veel soorten criminaliteit en activiteiten die daarmee samenhangen. Illegale inkomsten uit drugsactiviteiten worden in de legale economie witgewassen. Het effect is dat bovenwereld en onderwereld met elkaar verweven raken. Dit ondermijnt en bedreigt onze samenleving en rechtsstaat. Deze ondermijning heeft allerlei zware criminaliteit tot gevolg. Denk aan witwassen, corruptie, bedreiging en geweld. Criminelen ondermijnen het gezag van overheid en opsporingsdiensten en vervagen normen en waarden bij legale partijen. Hierdoor verslechtert ook de veiligheid en leefbaarheid in uw buurt. Daarom pakken politie en het Openbaar Ministerie de betrokken criminele netwerken hard aan.

Meerdere doorzoekingen

Na de aanhouding zijn tot dit moment de woning van de verdachte en vier andere woningen, een garagebox, een bedrijfspand en een horecapand doorzocht. Hierbij is onder andere gebruik gemaakt van speurhonden die specifiek zijn opgeleid om te zoeken naar drugs, wapens en contant geld. Bij de doorzoekingen zijn grote hoeveelheden contant geld, twee vuurwapens en twee auto’s in beslag genomen. Het onderzoek gaat verder.