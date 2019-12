Irma medals awarded to Coast Guard personnel / Kustwachters krijgen Irma medaille uitgereikt

Irma medals awarded to Coast Guard personnel

On September 6, 2017 hurricane Irma hit Sint Maarten and left a trail of destruction on the

island. Shortly thereafter, hurricanes José and Maria also passed the Windward Islands. The

Sint Maarten island was devastated and the residents had a hard time. The community

received help from volunteers who came to the island from many angles.

After the passage of Irma, the Coast Guard personnel of the substations Aruba, Curaçao and

HATO helped on Sint Maarten. The team of the Coast Guard cutters Panter and Jaguar

helped for two weeks on the cutter Poema so the cutter was able to continue the support on

the island. The personnel working on the other islands have provided direct assistance on

Sint Maarten. Some Coast Guard employees provided support from a distance by assisting

the residents of Sint Maarten who had flown to the islands because they needed medical

care, among others.

The Dutch Caribbean Coast Guard Director, Brigadier General Marine Corps Peter Jan de

Vin, recently visited all Coast Guard substations to award the medals to the staff. In his

speech, he expressed his admiration for the fact that assistance was offered to others in a

difficult period. They all received a well-deserved medal from the Coast Guard director, on

behalf of the Minister of Defense, as a thank you and recognition for their help.

Kustwachters krijgen Irma medaille uitgereikt

Orkaan Irma heeft Sint Maarten op 6 september 2017 getroffen en een spoor van

verwoesting op het eiland achtergelaten. Vlak daarna passeerden ook de orkanen

José en Maria de Bovenwindse eilanden. De bewoners van Sint Maarten hadden het

zwaar en kregen hulp van vrijwilligers uit vele hoeken.

Na de passage van Irma heeft ook het kustwachtpersoneel van de Steunpunten Aruba,

Curaçao en HATO op Sint Maarten geholpen. De bemanning van de kustwachtcutters

Jaguar en Panter hebben na het passeren van de orkaan Irma twee weken lang op de

Poema gediend om de steunverlening ter plaatse te kunnen continueren. Het personeel

werkzaam op de andere eilanden hebben directe hulp geboden op Sint Maarten. Sommige

medewerkers van de Kustwacht hebben op grote afstand steun geleverd door te helpen met

de opvang van inwoners van Sint Maarten die naar de eilanden waren ingevlogen omdat ze

onder anderen medische zorg nodig hadden.

De directeur Kustwacht van het Caribische Gebied, brigadegeneraal der mariniers, Peter Jan

de Vin heeft recent alle Steunpunten van de Kustwacht bezocht om persoonlijk de medailles

aan het personeel uit te reiken. In zijn toespraak uitte hij zijn bewondering voor het feit dat

men naar eer en geweten hulpverlening aan anderen heeft geboden in een moeilijke

periode. Allemaal hebben ze een mooie welverdiende medaille opgespeld gekregen van de

directeur Kustwacht, namens de Minister van Defensie, als dank en erkenning voor hun

hulpbijdrage.