Verdachten aangehouden voor overval juwelier Haarlemmerstraat

Die dag werd omstreeks 10.30 uur aangebeld bij de juwelier door een meisje. Op het moment dat de juwelier de deur voor haar opende, stormde er twee gewapende jongens naar binnen. Eentje bedreigde het personeel terwijl de ander probeerde een vitrine in te slaan. De twee gingen er al snel zonder buit weer vandoor.

Omdat tijdens het onderzoek ter plaatse al snel twijfels waren over de rol van het meisje dat had aangebeld, werd zij kort na de overval aangehouden. Uit het onderzoek werd duidelijk dat de daders verderop op de Haarlemmerstraat op twee gereedstaande scooters waren gestapt en waren weggereden in de richting van Leiderdorp.

Non-stop onderzoek

De districtsrecherche deed sinds de overval non-stop onderzoek naar de zaak en wist de gang van de verdachten terug te herleiden. Reden genoeg voor de officier van justitie om toestemming te verlenen de vier buiten heterdaad aangehouden. De vier zitten vast voor verhoor. Het 14-jarige meisje is na twee weken voorlopige hechtenis weer in vrijheid gesteld, maar blijft verdachte in de zaak.