Aanhouding in onderzoek naar bedreiging in metro

Maandagavond 17 oktober 2022 is er een man bedreigd met een vuurwapen in de metro. Gelukkig raakte er niemand gewond, maar meerdere passagiers waren geschrokken.

Het was rond 22.08 uur toen wij melding kregen dat een man iemand had bedreigd in de metro met een vuurwapen. Het zou gebeurd zijn tussen metrostation Rijnhaven en Beurs. Getuigen zagen dat de man ruzie had met een van de medepassagiers waarop de verdachte een wapen pakte en deze tegen de man zijn hoofd hield. Als de metro bij station Beurs aankomt, stapt de verdachte uit de metro.

Getuigen en slachtoffer gezocht

Meerdere mensen zijn getuigen geweest van deze bedreiging en hebben waarschijnlijk de verdachte ook goed kunnen zien. Daarom vragen wij een ieder zich te melden die hier getuigen van is geweest. Ook zijn we nog opzoek naar de persoon die toen door de man bedreigd is. Ben jij dit slachtoffer of weet jij wie het is? Dan komen wij alsnog graag met jou in contact via onderstaande gegevens.