Curaçao Little League ta sumamente orguyoso ku Kenley Jansen, a yega 400 wega salba. Algu ku solamente 7 persona den historia di baseball di Liga Grandi (MLB) a hasi. Kenley un yu di Kòrsou ku stima su Pais i hóben ku a hunga Little League for di su 6 aña di edat i ta un di Little League su spònsernan prinsipal.

