Dicon e adulto mayor di 69 aña no ta participando na STEPS

ARUBA- 11 mei 2023. Departamento di Salud Publico pa medio di su encuestadornan di STEPS a bin ta nota precupacion cerca algun adulto mayor durante nan bishita na e diferente casnan rond Aruba. E pregunta cu frecuentemente ta ser haci ta; dicon e adulto mayor di 69 aña no ta participando na STEPS? Pa por yega na e contesta aki ta importante pa splica e meta principal pakico ta haci e investigacion nacional STEPS.

E meta principal di STEPS ta pa detecta factornan, conductanan of custumbernan cu ta conduciendo cu na un edad relativamente jong nos comunidad ta desaroyando diferente malesanan cronico manera diabetes, obesidad, cancer y otro malesanan cronico cu antes tawata wordo considera “ouderdomziekten” dus malesanan cu na edad halto riba 69 aña tawata presenta. Den e mundo medico ta normal cu un persona riba 69 aña debi na su edad ta desaroya cierto malesanan cronico, locual no ta normal ta e aumento drastico di malesanan cronico cuminsando for di edad jong na Aruba y otro paisnan pa cual motibo ta importante pa investiga esaki pa medio di STEPS y traha na plan y maneho di prevencion mas dirigi riba e factornan.

Splicando esaki, nos ta spera cu comunidad por compronde awo e meta preventivo patras di STEPS y tambe cu STEPS no ta un chekeo medico na cas. Tambe ta importante pa señala cu STEPS ta un programa di investigacion di e Organisacion di Salud Mundial (WHO) y tur parti mundo e investigacion aki ta wordo eherci di mesun forma y bou di e mesun criterianan. Dus no ta asina cu Aruba ta dicidi bou cua grupo di edad esaki mester wordo haci. STEPS Aruba 2023 ta sigui te cu luna di juni y e meta ta pa logra encuesta 5120 cas. Ta pidi na comunidad pa si bo wordo acerca, no duda pero participa.

