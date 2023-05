Drie jongens aangehouden na mishandeling van oudere man

Het slachtoffer liet op 8 mei rond 14.30 uur zijn hondje uit op de Nobellaan. Op de kruising met de Einsteinlaan kwam hij een groepje jongeren tegen, drie van hen liepen achter de man aan. Twee van hen sloegen de man, de andere filmde de mishandeling. Nadat een omstander om de politie riep, vloog de groep uiteen. De video van de mishandeling is gedeeld via sociale media, waarop de politie een onderzoek startte. Na onderzoek hield de politie een 13-jarige, 14-jarige en 15-jarige jongen uit Pijnacker aan.

Burgemeester Björn Lugthart reageert vol afschuw op de mishandelingen: “Het gedrag van deze jongeren is onaanvaardbaar en wordt niet getolereerd. Door de politie is direct ingegrepen, drie verdachten zijn inmiddels aangehouden. Dat jongeren mensen belagen, mishandelen en dit ook nog eens trots filmen, dat gaat er bij mij niet in. In Pijnacker-Nootdorp moet iedereen veilig over straat kunnen lopen. Samen met de politie en het Openbaar Ministerie bekijk ik wat nodig is om dit gedrag te voorkomen.”