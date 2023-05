Drugscriminelen op beeld bij Bureau Brabant

Drugscriminelen

Oeffelt – We komen terug op onze eerdere uitzending van 3 oktober 2022, over ondermijning en de zoektocht naar de kopstukken achter drugslabs en productie. Na de grote actie vorig jaar 17 oktober, zoekt de politie nog 2 verdachten. Het zwaartepunt van de acties lag in en rond Eindhoven. Maar ook in Oeffelt, vlak bij de Duitse grens vond de politie een groot drugslab in aanbouw. Een specialistisch team heeft dat lab toen ontmanteld. We tonen beelden van de twee, nog voortvluchtige mannen.

Diefstal Gucci zonnebrillen

Helmond – Op zaterdag 8 april steelt een man twee dure Gucci zonnebrillen bij een opticien aan de Veestraat. Wie herkent hem?

Diefstal scootmobiel

Veldhoven – Hoe diep ben je gezonken als je de scootmobiel van een oudere vrouw steelt, terwijl zij op zaterdag 15 april bij de HEMA een kopje koffie zit te drinken? Wij willen die dader graag vinden! Gelukkig staat hij op beeld. Wie is dit?

