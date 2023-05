Getuigen gezocht schietincident Rosenveldstraat

Woensdagavond 10 mei rond negen uur kreeg de politie een melding binnen dat er schoten waren gehoord aan de Rosenveldtstraat in Rotterdam. Op locatie troffen agenten geen slachtoffers en/of verdachten aan. Wel werden er meerdere hulzen gevonden.

Getuigen gezocht

De politie doet sporenonderzoek en spreekt getuigen over dit incident. Alle informatie hierover is heel erg welkom. Heeft u iets opvallends gezien of meer informatie over eventuele verdachte(n), geef het dan aan ons door via de onderstaande opties.