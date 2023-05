Fraude en straatroof in Bureau Rijnmond

Inbraak

Op 31 januari 2023 werd in de loop van de ochtend ingebroken in een woning aan de Harwichweg in Hoek van Holland. Er zijn goede beelden van de inbreker.

Straatroof

Op 8 januari 2023 werd een man uit Capelle aan den IJssel beroofd aan het Ringvaartpark in Capelle. Ok in deze zaak worden beelden getoond van de verdachte.

