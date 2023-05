Politie onderzoekt dood van 41-jarige man uit Sneek

De politie kreeg dinsdagmiddag 9 mei rond 14.30 uur een melding dat er geen contact gemaakt kon worden met de bewoner van de woning aan de Molenkrite in Sneek. Ter plaatse bleek inderdaad dat de bewoner niet open deed. Daarop is de politie de woning binnen gegaan en daar werd de overleden man aangetroffen. De politie is een onderzoek gestart naar de toedracht van het overlijden. Dit bestaat onder meer uit sporenonderzoek in de woning en een buurtonderzoek.

Politie zoekt informatie

De politie komt graag in contact met mensen die mogelijk iets hebben gezien of gehoord wat ons kan helpen in het onderzoek. Heeft u de afgelopen week iets bijzonders of opvallends gezien in de buurt van de woning aan de Molenkrite? Of heeft u op een andere manier informatie die in dit onderzoek van belang kan zijn, bijvoorbeeld in de vorm van camerabeelden? Dan horen wij dat graag, u kunt bellen met 0900-8844. Dat kan ook anoniem, door te bellen met Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000.