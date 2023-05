Man gewond bij schietincident Huygensstraat

Update 2: woensdagmiddag 11 mei heeft de politie een 31-jarige man uit Capelle den IJssel aangehouden in dit onderzoek.

Update: de politie heeft vrijdag 5 mei een 27-jarige Rotterdammer in een woning in Rotterdam aangehouden in deze zaak. Het onderzoek loopt nog.

De man was door een auto afgezet bij een ziekenhuis en had schotwonden. Eerder die nacht meldden omwonenden dat er werd geschoten op de Huygensstraat. Mogelijk zijn daarbij twee auto’s weggereden. Op de plaats van het incident werden kogelinslagen gevonden. De politie doet onderzoek naar het incident en de rol van de 26-jarige Rotterdammer hierbij. Was u getuige, heeft u beelden of kunt u meer vertellen over dit schietincident en heeft u nog niet met de politie gesproken? Meld u dan alstublieft bij de politie via tel: 0900-8844. Anoniem melden kan via Meld Misdaad Anoniem: 0800 – 7000.