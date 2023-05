Notisia di polis di djarason 10 di mei te ku djabierne 12 di mei 2023/Politieberichten van woensdag 10 mei tot en met vrijdag 12 mei 2023

Notisia di polis di djárason 10 di mei te ku djabièrnè 12 di mei 2023

Sambuyadó den problema

Riba djaweps 11 di mei ‘meldkamer’ sentral a risibí notifikashon tokante un sambuyadó kua hañ’e den problema den besindario di Salt pier. Na yegada di patruya e sambuyadó ya tabata na tera i trahadónan di e kompania di salu ya kaba a kuminsá ku reanimashon. Personal di ambulans ku a yega na e sitio a tuma ofer e reanimashon. Despues di yegada na hospital lamentablemente e víktima a bin fayesé. Ta trata di un dama di nashonalidat Merikano.

Outo na kandela

Riba djaweps 11 di mei meldkamer sentral a risibí notifikashon tokante un outo na kandela na un kas situá na Kaminda Lac. Na yegada di patruya a topa ku un pikòp na kandela den kura di e kas. Brantwer ku a akudí na e sitio a paga e kandela. Kousa di e kandela ainda no ta konosí. No tabatin herido. E pikòp a haña daño material dor di e kandela.

Detenshon pa ladronisia di kabritu

Riba djárason 1º di mei a gara i detené tres hòmber en konekshon ku no duna oido na òrdu di polis, pa ladronisia di kabritu, destrukshon i violashon di Lei di Arma BES. A warda e tres hòmbernan aki den besindario kaminda hòrtamentu di kabritu tabata tumando lugá. Despues di un persekushon kòrtiku a detené e hòmbernan. Ta trata di un hòmber di inisial J.W.H.M. di 53 aña di edat, un hòmber di inisial S.R.S. di 56 aña di edat i un hòmber di inisial J.C.W. di 23 aña di edat. Durante di e detenshon a konfiská e outo, kabritu, telefòn, kuchú , machete, arma di kandela i munishon. Investigashon den e kaso ta andando.

Politieberichten van woensdag 10 mei tot en met vrijdag 12 mei 2023

Duiker in de problemen

Op donderdag 11 mei kreeg de centrale meldkamer melding over een duiker die in de problemen was geraakt in de omgeving van de zout pier. Bij aankomst van de patrouille was de duiker al aan de kust gebracht en waren medewerkers van het zoutbedrijf begonnen met de reanimatie. Het ambulance personeel die ter plekke kwam nam de reanimatie over. Na aankomst in het ziekenhuis kwam het slachtoffer helaas te overlijden. Het betreft een vrouw met Amerikaanse nationaliteit.

Auto in brand

Op donderdag 11 mei kreeg de centrale meldkamer melding over een auto die in brand stond bij een woning aan de Kaminda Lac. Bij aankomst werd een pick-up op een erf van een woning aangetroffen die in brand stond. De brandweer bluste de brand. Oorzaak van de brand is nog niet bekend. Er raakte niemand gewond. De pick-up liep wel materiele schade op door de brand.

Aanhoudingen geitendiefstal

Op woensdag 10 mei werden drie mannen op heterdaad aangehouden wegens het geen gehoor geven aan een vordering van de politie, diefstal van geiten, vernieling i overtreding van de vuurwapenwet BES. De mannen werden opgewacht in de omgeving van de locatie waar ze geiten aan het stelen waren. Na een korte achtervolging werden de mannen aangehouden. Het betreft een 53-jarige man met initialen J.W.H.M., een 56-jarige man met initialen S.R.S. en een 23-jarige man met initialen J.C.W. Tijdens de aanhouding werd de auto, de dode geiten, telefoons, messen, een kapmes, vuurwapens en munitie in beslag genomen. De zaak is in onderzoek.

