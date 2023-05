HOMBER KU TA WORDU DETENE PA DESTRUKSHON, INTENTO DI ASESINATO I MALTRATO KU ARMA.

Ta hopi fresku den nos memoria na momentu ku a drenta e notisia ku homber a kita yabi outo for di un dama i bai dal e outo aki den muraya i palu di lus di kaya i pa despues bolbe dal e outo den un otro muraya.

Tur hende a kuminsa yama e homber aki tur tipo di nomber pa so e a komete akto aki. Pero semper ta keda e pregunta pakiko of kon bin e homber aki a yega asina leu den su desesperashon i rabia pa ela disidi di hasi e kosnan aki. No ta pa hustifika su loke el a hasi robes, pero pa kiko ela a yega asina leu ku e la hasi loke e la hasi.

