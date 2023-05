Meerdere auto’s bekrast in Hilversum

Getuigen zagen de man rond 22.30 uur lopen over de Jacob van Campenlaan in Hilversum en zagen dat hij met en scherp voorwerp krassen aanbracht in de lak van geparkeerde personenauto’s. Ook had de man een spuitbus bij zich waarmee in ieder geval een auto had bespoten. Politieagenten wisten de man op aanwijzingen van de getuigen en eigen onderzoek nabij zijn woning aan te houden. Helaas bleek toen dat de man al ongeveer 20 tot 30 voertuigen had beschadigd. De beschadigingen werden aan de zijde van de stoep aangebracht en zitten dan ook over het algemeen aan de linkerzijde van de geparkeerde auto’s.

Digitaal aangifte doen

De politie vraag gedupeerden om via politie.nl aangifte te doen van de vernielingen. De verdachte verkeerde onder invloed van alcohol is ingesloten en zit vast.