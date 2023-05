Ku e kortamentu di e sinta seremonial apoyá dor di e vitornan fuerte di e ekipo, Bas Fillipini I Daan Drechsel a

habri oficialmente e sitio nobo di Dive Center Pietermaai na kaya Pietermaai 80.

Dive Center Pietermaai ta un Padi IDC Resort di 5 Strea. E ta un sentro di sambuyá uniko I hopi stima pa tantu nos

hendenan lokal komo turistanan. Nan ta e uniko sentro di sambuyá ku ta kruzando rònd den un bus grandi kolo

kora, e uniko den Pietermaai I awor situa den un edifisio monumental di UNECSO World Heritage.

Daan Drechsel, manager di Dive Center Pietermaai: “Esaki ta un tremendo dia! Mi ta hopi orguyoso di nos ekipo

pa nan sosten I pasenshi mientras nos tabata plania pa algu mas grandi I miho. Ta asombroso pa mira unda nos ta

awe I kiko nos a logra huntu. Biniendo di un punto di base kasi sero durente Covid, nos tin awor aki un ekipo solido

I antusiasma, hasiendo tur kos possible pa sigura ku nos bishitantenan por pasa e miho tempu di nan bida.”

Dive Center Pietermaai a wordu premia dor di PADI pa 10 aña largu pa su servisionan espektakular. Uniendo na

nos evento di apertura, PADI Regional Manager Kristina Leadbeater: “Mi ta ansioso pa selebra e apertura di Dive

Center Pietermaai su lokalidat nobo. E lo Brinda e mesun sensashon di bon bini I di famia ku un ambiente mas

modernu pa bishitantenan, inkluyendo espacio di entrenamentu pa profeshonalnan di PADI.”

Mientras e ekonomia di Curacao ta sigi krese I florese, spesialmente den kurason di Willemstad ku mas luganan di

estadia habriendo, esaki ta opfrese perspektativanan nobo pa tur e empresarionan den e area. Pa e sentro di

sambuya, ta importante pa nos kontinua na desaroya I adapta na e kambionan.

E lokalidat nobo ta ofrese un servisio di bali espasioso, inkluyendo un tienda di benta, espasio pa warda tanki,

fasilidadnan di limpiesa, un sala di entrenamentu ariba, un area di sinta ku bista pa laman, douch I baño. “Nos ta

ofresé tur sorto di kos, for di ekipo di snorkel i di sambuyá profeshonal te na e kosnan mas dibertí ku bo ke haña i

tambe souvenirnan di Curaçao. Nos ta hopi ansioso pa risibi tur hende den nos tiendo di sambuyá nobo, nos ta

spera di mira boso pronto,” Daan ta bisa.

Dive Center Pietermaai viert opening van een nieuwe locatie

Met het doorknippen van het ceremoniële lint, ondersteund door luid gejuich van het team, hebben Bas Fillipini

en Daan Drechsel de nieuwe locatie van Dive Center Pietermaai aan de Pietermaai 80 officieel geopend.

Dive Center Pietermaai, een 5 sterren PADI IDC Resort, is een uniek duikcentrum en geliefd bij zowel de lokale

bevolking als de toeristen. Ze zijn het enige duikcentrum op het eiland dat rondrijdt in een grote rode schoolbus,

het enige duikcentrum in Pietermaai, en nu gevestigd in een monumentaal pand van UNESCO Werelderfgoed.

Daan Drechsel, manager van Dive Center Pietermaai: “Dit is een geweldige dag! Ik ben super trots op ons team,

hun steun en geduld terwijl er gewerkt werd aan iets groters en beters. Het is fantastisch om te zien waar we nu

staan en wat we samen hebben bereikt. Tijdens de Covid periode stond het duikcentrum nagenoeg op nul. Nu

hebben we weer een vast en enthousiast team opgebouwd, dat er alles aan doet om onze gasten de tijd van hun

leven te geven.”

Dive Center Pietermaai mag zich al meer dan 10 jaar beroepen op het predicaat ‘uitstekende service en

dienstverlening’ door PADI. Kristina Leadbeater, PADI Regional Manager, is aanwezig bij de opening: “Ik kijk

ernaar uit om de opening van de nieuwe locatie van het duikcentrum met iedereen te vieren. De gasten zullen

straks hetzelfde welkomst- en familiegevoel ervaren, maar dan in een nieuwer en moderner jasje, inclusief een

speciale trainingsruimte voor PADI professionals.”

Nu de economie van Curaçao blijft ontwikkelen en groeien, onder andere door geplande extra

overnachtingsplekken in het hart van Willemstad, biedt dit volop nieuwe perspectieven voor alle ondernemers in

de directe omgeving. Dive Center Pietermaai vindt het daarom belangrijk om zich te blijven vernieuwen en

ontwikkelen.

De nieuwe locatie biedt een ruime servicebalie inclusief winkel, opslagruimte voor zuurstoftanks, ruimtes voor het

schoonmaken van materiaal en spullen, een trainingsruimte op de bovenverdieping, een zithoek met uitzicht op

zee, douches en toiletten. ‘Wij bieden van alles aan, varierend van professionele snorkel- en duikspullen tot de

meer leuke en wanna-have goodies en Curaçao-souvenirs. We zijn super enthousiast om iedereen te verwelkomen

in onze nieuwe winkel, we hopen jullie snel te zien!”, aldus Daan.

Dive Center Pietermaai celebrates opening new location

With the cutting of the ceremonial ribbon, supported by loud cheers from the team, Bas Fillipini and Daan

Drechsel have officially opened the new location of Dive Center Pietermaai at Pietermaai 80.

Dive Center Pietermaai, a 5 Star PADI IDC Resort, is a unique dive center and loved by both local residents as by

tourists. They are the only dive center on the island cruising around in a big red school bus, the only dive center in

Pietermaai, and now located in a UNESCO World Heritage monumental building.

Daan Drechsel, manager of Dive Center Pietermaai: “This is a great day! I’m super proud of our team, their

support and patience as we were planning for something bigger and better. It’s amazing to see where we are

today and what we have accomplished together. Coming from an almost zero baseline during Covid, we now have

a solid and enthusiastic team, going above and beyond to give our guests the time of their life.”

Dive Center Pietermaai has been awarded for more than 10 years of outstanding services by PADI. Joining the

opening event, PADI Regional Manager Kristina Leadbeater: “I’m looking forward to celebrating the opening of

Dive Center Pietermaai’s new location. It provides the same welcome and family feel with an updated modern

atmosphere for all guests, including dedicated training space for PADI professionals.”

As the economy of Curaçao continues to develop and bloom, especially in the heart of Willemstad with more stayover locations to open, this offers new prospects for all entrepreneurs in the area. For the dive center, it is

important to continue to develop and embrace change.

The new location offers a spacious service desk including a retail shop, tank storage and cleaning facilities, an

upstairs training room, a sea-view lounge seating area, showers and restrooms. ‘We offer everything that varies

from professional snorkel- and diving gear to the more fun and wanna-have goodies and Curaçao souvenirs. We’re

super excited to welcome everyone to our new shop, we hope to see you soon!”, says Daan