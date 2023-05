Mannen overvallen massagesalon Sportstraat Amsterdam-Zuid

Om 20:05 uur belt een vrouw aan bij de massagesalon waarna de deur door een medewerkster voor haar wordt geopend. De vrouw stapt hierop de massagesalon binnen en wordt direct gevolgd door twee (2) mannen. De twee verdachten stormen meteen op de medewerkster af en duwen haar naar de grond. Hierbij maken ze een persoonlijk eigendom van de medewerkster buit en mishandelen haar. De mannen proberen ook een massageruimte binnen te dringen waar op dat moment een behandeling plaatsvindt. Dit lukt echter niet omdat een andere medewerkster de deur aan de binnenkant op slot heeft gedraaid. Als de mishandelde medewerkster meerdere keren hard om de politie roept, vertrekken de overvallers.

Vrouw gezocht:

Op het moment dat de verdachten de salon binnendringen en de medewerkster aanvallen, vlucht de vrouw die als klant aanbelde direct de salon uit. De recherche komt graag met deze vrouw in contact.

Signalement vrouw:

– Vrouw

– Tussen 25 en 30 jaar oud

– 150 cm – 160 cm

– Donker tot zeer donker getinte huidskleur

– Zwart haar strak naar achteren, met opvallende haarplukjes op het voorhoofd.

– Lichtblauw denim jack

De recherche heeft deze heftige zaak in onderzoek en zoekt getuigen. Mogelijk heeft iemand gezien dat de twee (2) verdachten zich kort voor de overval ophielden in de omgeving van de massagesalon. Mogelijk heeft iemand kort na de overval het tweetal zien vluchten en kan ons meer vertellen over de vluchtroute en de wijze waarop ze zijn gevlucht.

Signalementen verdachten:

Verdachte NN1:

– Man

– Tussen 20 en 30 jaar oud

– 170 cm – 180 cm

– Donker tot zeer donker getinte huidskleur

– Stoppelbaardje

– Zwart petje met capuchon eroverheen

– Zwart jack

– Zwarte trainingsbroek met een klein wit logo op de zijkant

– Zwarte sportschoenen met zwarte zool

Verdachte NN2:

– Man

– Tussen 20 en 30 jaar oud

– 180 cm – 190 cm

– Donker tot zeer donker getinte huidskleur

– Baardje op kin

– Zwart jack met capuchon, kleine witte tekst voorop

– Zwarte trainingsbroek

– Zwarte sportschoenen met witte zool

Getuigenoproep

De politie komt graag in contact met getuigen. Beschikt u over beeldmateriaal van de periode voor, tijdens of na het incident, bijvoorbeeld afkomstig van beveiligingscamera’s, videodeurbellen of dashcam’s in nabij geparkeerde voertuigen? Dan komt het onderzoeksteam graag met u in contact. Heeft u daarnaast iets gezien of gehoord, wat het onderzoek verder zou kunnen helpen? Mensen kunnen zich melden via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000. Via onderstaand tipformulier kunt u eventueel het beeldmateriaal uploaden. Zie onderstaande knoppen.