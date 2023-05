Studenten Universiteit van Curaçao Dr. Moises da Costa Gomez winnen prijzen in België en bezoeken Nederland in het kader van de Energietransitie

Tijdens de NEXT STUDENT SUMMIT 2023 in Gent, België hebben studenten van de University of Curaçao Dr. Moises da Costa Gomez verschillende prijzen gewonnen.

Aan de summit, georganiseerd door Artevelde Hogeschool en mede mogelijk gemaakt door Erasmus+, deden 52 internationale studenten mee uit o.a. België, Duitsland, Engeland, Roemenië, Frankrijk en Curaçao. De Curaçaose studenten deden mee aan een hackaton dat bestond uit drie intensieve ontwerpdagen, die vooraf werden gegaan door projectbezoeken, lezingen en debatten in Gent en Antwerpen over de ‘environmental impact’, maar ook de sociale en economische impact van een duurzame toekomst. Het was inspirerend om te zien hoe de studenten tot in detail oplossingen hebben bedacht over de ‘sourcing’ van duurzame materialen en het verminderen van afval en carbonemissies. De methode die de studenten daarvoor hebben gebruikt tijdens de hackaton waren ‘creative problem solving’ en zogenaamde ‘design sprints’. De prijzen die zijn gewonnen, waren in de categorie ‘most creative’, ‘most innovative’ en ‘overall winner’.

De bijzondere delegatie uit Curaçao bestond uit talentvolle studenten van zowel de Faculteit der Sociale en Economische Wetenschappen, als van de Faculteit der Technische Wetenschappen. De studenten werden bijgestaan door professionals Eunice Cijntje en Ergün Erkoçu, beide wetenschappelijke medewerkers van de universiteit.

Na de summit in België heeft de groep studenten van de Faculteit der Technische Wetenschappen de reis vervolgd naar Nederland. Daar hebben zij verschillende innovatieve bouw- en civielprojecten, bijzondere bedrijven en start-ups en universiteiten bezocht die allen op de een of andere manier flink bezig zijn met de energietransitie: één van de grootste opgaven waar Curaçao en de regio mee te maken zal krijgen. Zo heeft de groep twee van de grootste en bekendste architectenbureaus ter wereld bezocht: OMA/AMO en Mecanoo Architecten. Verder hebben zij ook een rondleiding gekregen op de Buccaneers in Delft, een top start-up centrum met innovatieve bedrijven met de focus op de energietransitie en gespecialiseerd in de energie- en maritieme industrie. Tevens heeft de groep een bezoek gebracht aan het Urban Data Facility Lab van TNO. Via dit lab werkt de UoC samen aan de Urban Strategy Tool en de Digital Twin van Curaçao. De studenten hebben daar een presentatie gekregen over de toekomstige mogelijkheden hiervan. Bijzonder om te vermelden is dat de studenten het nu al toepassen in hun projecten en het afstuderen. De begeleiders hebben daarnaast nog een bezoek gebracht aan de afdeling ‘Advanced technology’ van TNO, waar wordt geëxperimenteerd met AR/VR en Social XR. Ten slotte heeft de groep verschillende universiteitslabs bezocht bij zowel TU Delft, TU/e (Eindhoven) en WUR (Wageningen),

waar ze de mogelijkheden van masterstudies hebben besproken, maar zich ook lieten inspireren door experimenteel onderzoek middels VR, 3D-printing en (bio) wastewatermanagement.

Dit laatste deel van de reis werd mogelijk gemaakt door sponsoring van de Captains of Industry van de Curaçaose economie (APC, Aqualectra, BIB, CBCSM, CFG, CWM, Korpodeko, Kooyman, Lab de Med, MCB en RdK), ter ondersteuning van dit bijzondere initiatief en om zich graag te laten inspireren door deze reis. Er is dan ook een verslag gemaakt en vlogs welke gedeeld zullen worden. De reis duurde van vrijdag 21 april t/m zaterdag 6 mei 2023.