Tweemaal levenslang geëist voor drie huurmoorden en twee pogingen tot moord

Kil en gewetenloos noemden de officieren van justitie de twee mannen (30,41) die in totaal drie moorden zouden hebben gepleegd en twee pogingen daartoe hebben ondernomen met twee zwaar gewonde slachtoffers als gevolg. Twee van de drie moorden vonden plaats in 2015 in Amsterdam en Zaandam. De derde is die op een totaal onschuldige 17-jarige stagiair die in januari 2018 in een vol buurthuis in Amsterdam werd doodgeschoten. Beide mannen hoorden vandaag een levenslange gevangenisstraf tegen zich eisen voor hun betrokkenheid bij twee van de drie moorden en twee pogingen hiertoe.

Beeld: ©Remko de Waal / ANP

De oudste verdachte is volgens het OM betrokken bij de moord op een 43-jarige man op 9 juni 2015 in Zaandam en de moord op de 17-jarige stagiair in Amsterdam op 26 januari 2018, een moord die bedoeld was voor iemand anders. Voor de moord op een 24-jarige man op 11 februari 2015 in Amsterdam heeft het OM vrijspraak gevraagd. De 30-jarige verdachte wordt de moorden op de 24-jarige man en de 17-jarige stagiair verweten.

Volgens de officieren van justitie zijn er eigenlijk geen woorden om uit te leggen hoe ernstig deze moorden zijn. “Drie levensdelicten die onder gruwelijke omstandigheden zijn gepleegd. De één zo mogelijk nog gruwelijker dan de andere.” Naast de drie dodelijke slachtoffers zijn er twee zwaar gewonden gevallen en tientallen getraumatiseerde ooggetuigen.

Van de moord in Zaandam op 9 juni 2015 zijn tientallen kinderen getuige die tijdens het schieten buiten op het schoolplein aan het spelen waren. Tijdens het moment dat op de 17-jarige stagiair werd geschoten, zat het buurthuis vol met kinderen en vonden verschillende activiteiten plaats.

Bewijs

In deze zaken hebben in totaal drie (anoniem) bedreigde getuigen een verklaring afgelegd over de betrokkenheid van de verdachten bij de moorden. De officieren van justitie vinden dat deze verklaringen kunnen worden gebruikt voor de bewijsvoering. Daarnaast wijzen andere bewijsmiddelen volgens de officieren van justitie naar de betrokkenheid van de twee mannen bij de moorden de twee pogingen daartoe. Het gaat onder meer om afgeluisterde gesprekken, telefoongegevens, beelden van verkeerscamera’s, camerabeelden, forensisch bewijs en verklaringen van getuigen.

De moorden en de pogingen daartoe dragen alle kenmerken van een koelbloedig, zakelijk geplande en uitgevoerde liquidatie, zeiden de officieren van justitie. Volgens hen gaat het om huurmoorden die zijn gepleegd voor geldelijk gewin en waarbij gewetenloos is gehandeld. Zowel de voorbereidingen als de uitvoering hebben een zeer professioneel karakter.

Gepaste straf

Beide mannen zijn in het verleden veelvuldig met justitie in aanraking zijn geweest. De oudste van de twee is vanaf zijn 18e regelmatig veroordeeld voor o.a. vuurwapenbezit, opiumhandel en diverse vermogens- en geweldsdelicten. De 30-jarige verdachte zit momenteel een straf uit van 14,5 jaar die het gerechtshof in Amsterdam hem in maart 2022 oplegde voor een poging liquidatie.

Volgens de officieren van justitie is gezien de ernst van de feiten, , de bescherming van de samenleving en hun proceshouding, geen andere straf gepast dan levenslang.

De rechtbank doet op 4 augustus uitspraak.