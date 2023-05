BUREAU TELECOMMUNICATIE & POST TA DUNA MINISTER JETTEN SPLIKASHON TOKANTE

DESAROYONAN PA MAS KOMBUSTIBEL I ELEKTRISIDAT SOSTENIBEL NA KÒRSOU

Willemstad 18 di Mei 2023– Riba djamars 16 di mei, Bureau Telecommunicati & Post (BT&P) a reuní ku Minister hulandes di Klima i Energia, sr. Rob Jetten, durante su bishita di trabou na Kòrsou. Durante e enkuentro gerensha di BT&P a duna un presentashon tokante e kresementu di BT&P pa un reguladó responsabel pa multiple sektor i e ampliashon di responsabilidat ku ta mará na esaki. Tambe a duna Minister Jetten un splikashon tokante e desaroyonan ku ta tumando lugá pa por yega na mas kombustibel i elektrisidat sostenibel na Kòrsou.

BUREAU TELECOMMUNICATIE EN POST GEEFT MINISTER JETTEN UITEENZETTING OVER VERDUURZAMING BRANDSTOF EN ELECTRITEIT OP CURACAO

Willemstad 18 Mei 2023 – Bureau Telecommunicatie en Post (BT&P) heeft op dinsdag 16 mei met de Nederlandse Minister van Klimaat en Energie, de heer Rob Jetten, vergaderd tijdens zijn werkbezoek op Curaçao. Tijdens de bijeenkomst gaf het management van BT&P een presentatie, waarin uitleg is gegeven over de ontwikkeling van BT&P naar een “multi-sectoraal regulator” en de daarbij horende verbreding van het takenpakket van BT&P. Verder is tevens ingegaan met Minister Jetten over de verduurzaming van brandstof en elektriciteitsvoorziening op Curaçao.