Dia International di Museo 2023 ta enfoca riba Museo, Sostenibilidad y Bienestar

Museonan ta contribui na e bienestar y na desaroyo sostenibel di comunidadnan y nan tin e oportunidad pa fomenta cambio positivo. Tin diferente manera cu museonan por contribui pa yega na SDG’s (Sustainable Development Goals)/ metanan pa desaroyo sostenibel. Por sostene accion encuanto cambio di clima, aporta na inclusividad, yuda combati isolacion social y yuda na mehora salud mental.

Manera ta stipula den e resolucion di ICOM “Riba sostenibilidad y e implementacion di e Agenda 2030, Transformando nos mundo” (Kyoto, 2019), tur museo tin un rol den e creacion di un futuro sostenibel. Por hasi esaki entre otro cu programanan educacional, exhibicionnan, programanan comunitario y investigacion.

Cada aña desde 2020, Museonan ta enfoca riba metanan SDG di Nacionnan Uni. Den e cuadro aki MANA-Museo Arqueologico Nacional Aruba, tambe ta aporta na e metanan aki.

Por ehempel Meta 3 Salud Mental y Bienestar: Sigura bidanan saludabel y promove bienestar pa tur edad, en particular salud mental y isolacion social. Durante e prome periodo di Covid 19, a habri exposicion permanente bek pa publico apenas den 6 siman despues di ciere total na Aruba. A percura pa cumpli cu tur rekisitonan di siguridad. Pueblo di Aruba por a bishita y distrai e mente den un periodo hopi dificil, na un forma sigur. Alaves a cuminsa ofrece mas informacion digital y a desaroya hunto cu Museonan di FMA un programa vacacional digital. Tambe tabata tin e opcion pa busca un pakete pa vakantie pa esnan cu no tabata tin e posibilidad pa sigui e programa online. Asina a contribui pa yuda combati isolacion y posibel depresion, en especial cerca mucha y hoben cu no tabata por a bai scol e periodo ey.

MANA ta ofrece tambe guia y of actividad pa por ehempel grupo di grandinan, personanan cu limitacion (visual) y mas. Tambe ta duna e servicio di hiba informacion na un manera atractivo cerca gruponan meta pafor di MANA. Asina ta trece e museo cerca esnan cu kizas no tin e manera of oportunidad pa yega MANA.

Fin di 2022 a tuma lugar un simposio na MANA cu representantenan di e.o. Region Caribe cu a bin hunto pa intercambio di e.o. conocemento traditional encuanto cambio di clima y con pa ta mas resiliente den esaki. Akinan a invita representante di pueblonan nativo, cu a intercambia nan conocemento y pensamento cu publico. Esaki ta cuadra cu Meta 15 Bida riba Tera: Proteha, restora y promove uso sotenibel di sistemanan ecologico y reforsa e bosnan di lider indigena y hisa concientisacion riba e perdida di biodiversidad.

Riba Mei 18, nos kier encurasha tur hende pa pensa kiko nan mes of hunto cu Museo of otro instancia por hasi pa contribui pa yega na desaroyonan sostenibel y bienestar di un y tur. Semper por tuma contacto cu MANA via info@manaruba.org pa cualkier idea. Nos ta desea Museonan, tur trahador, boluntario- y bishitantenan un felis Dia Internacional di Museo 2023!