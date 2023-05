Grote hoeveelheid cobra’s in woning Veenendaal

Het Flex Interventie Team van de Landelijke Eenheid kwam op het spoor van de zware explosieven na het heimelijk volgen van een taxi. Dit voertuig stond al als ‘’verdacht’ te boek naar aanleiding van een eerdere zaak.

Toen het voertuig bij de woning in Veenendaal arriveerde en een man met een tas naar binnen ging, werd besloten de bewoners met een bezoek te vereren. In de woning troffen de politiemensen drugs gerelateerde attributen aan. Even later werden de drugs en de zeventien cobra’s aangetroffen.