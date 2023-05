Twee aanhoudingen na schietincident

Na de schietpartij zijn beide voertuigen weggereden. In de omgeving van de Hulstweg in Amsterdam werd een verdachte aangehouden, een 21-jarige Amsterdammer. Hier werd ook een van de betrokken auto’s aangetroffen en inbeslaggenomen, een middenblauwe Volkswagen Polo. Deze auto heeft schade opgelopen. In een bedrijf in de omgeving aan de Klimopweg in Amsterdam werd een tweede verdachte aangehouden, een 22-jarige Amsterdammer.

Op de IJdoornlaan, de Hulstweg en aan de Klimopweg heeft onderzoek plaatsgevonden met onder andere speurhonden, forensische opsporing en de politiehelikopter. Er zijn meerdere hulzen aangetroffen.

De politie tast nog in het duister over het tweede voertuig en de inzittenden. Getuigen hebben het over een lichtkleurig, klein model auto met een zwart dak. Ook is de aanrijdroute van de auto’s nog onduidelijk.

Heeft u informatie die kan helpen bij het onderzoek, deel het met de politie. Relevante (dashcam)beelden in de omgeving van de IJdoornlaan, Hulstweg en Klimopweg kunnen gedeeld worden via onderstaand tipformulier. Uberhaupt zijn alle dashcambeelden welkom van mensen die tussen 11.15 en 11.35 uur hebben gereden langs het BP tankstation in Landsmeer.