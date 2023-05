Journalisten buigen zich over verantwoording kabinet

17 mei 2023

Honderd regionale journalisten kijken maandag 22 mei kritisch mee naar de verantwoording die het kabinet heeft afgelegd over het gevoerde beleid in 2022. De commissie voor de Rijksuitgaven organiseert op die dag net als in voorgaande jaren de ‘V-100’.

Op de maandag na Verantwoordingsdag organiseert de Tweede Kamer sinds 2017 jaarlijks de zogenaamde V-100. De V staat voor ‘Verantwoording’ en het getal 100 staat voor de honderd burgers die worden uitgenodigd door de Kamer om de jaarverslagen van de ministers kritisch te bekijken.

Jaarverslagen

De deelnemers aan de V-100 krijgen die dag de kans om vragen te bedenken over de jaarverslagen van de ministeries, aan de hand van vooraf geselecteerde thema’s door de Kamer. Gedurende de dag komen Tweede Kamerleden bij elke groep langs om over het thema in gesprek te gaan met de deelnemers en om vragen te beantwoorden. Afsluitend worden in de plenaire zaal de vragen aangeboden aan Kamervoorzitter Vera Bergkamp.

Verantwoordingsdag

Op Verantwoordingsdag legden ministers verantwoording af over de financiën en het gevoerde beleid van 2022. Minister van Financiën Sigrid Kaag overhandigde Kamervoorzitter Vera Bergkamp het Rijksjaarverslag, dat bestaat uit alle jaarverslagen van de ministeries.

Verantwoordingsdebat

Een van de kerntaken van de Tweede Kamer is het controleren van het uitgevoerde beleid. Zij wil de samenleving daar zo direct mogelijk bij betrekken en nodigt om die reden jaarlijks een groep van honderd mensen uit om vragen te formuleren over de jaarverslagen. Op die manier kan de Kamer, gevoed met inzichten uit de praktijk, betere debatten voeren met het kabinet. De vragen die de journalisten hebben opgesteld, worden door Kamerleden gesteld aan de betreffende bewindspersonen tijdens het Verantwoordingsdebat of de wetgevingsoverleggen over de jaarverslagen en slotwetten.