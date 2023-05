Verantwoordingsdag: V-100

17 mei 2023

Op maandag 22 mei 2023 vindt de V-100 plaats. De V staat voor verantwoording en het getal 100 staat voor de honderd mensen die ieder jaar worden uitgenodigd door de Tweede Kamer om de jaarverslagen van de ministeries kritisch te beoordelen. Ditmaal zijn dat verslaggevers van lokale en regionale kranten, radio, tv en internetplatforms die met een journalistieke blik naar de jaarverslagen zullen kijken.

V-100: lokale journalisten controleren departementale jaarverslagen

Op maandag 22 mei 2023 vindt de V-100 plaats. De V staat voor verantwoording en het getal 100 staat voor de honderd mensen die ieder jaar worden uitgenodigd door de Tweede Kamer om de jaarverslagen van de ministeries kritisch te beoordelen. Ditmaal zijn dat verslaggevers van lokale en regionale kranten, radio, tv en internetplatforms die met een journalistieke blik naar de jaarverslagen zullen kijken.

V-100: lokale journalisten controleren departementale jaarverslagen

De commissie voor de Rijksuitgaven van de Tweede Kamer organiseert op 22 mei 2023 de V-100. De V-100 is bedoeld om groepen uit de samenleving rechtstreeks te betrekken bij de controlerende taak van de Kamer. De deelnemers aan de V-100formuleren, aan de hand van thema’s die door de Kamercommissies zijn aangedragen, vragen over de jaarverslagen van de ministeries. Deze vragen worden ter beantwoording voorgelegd aan de bewindspersonen. Daarbij staan twee vragen centraal: – Wat is de informatiewaarde van de verantwoordingstukken voor het lokale en regionale niveau? – Hoe kan de informatievoorziening qua inhoud en/of vorm worden verbeterd? De vragen worden aan het einde van de dag door de deelnemers in de plenaire zaal overhandigd aan de Voorzitter van de Tweede Kamer.

De Tweede Kamer heeft voor de V-100 de volgende onderwerpen uit de jaarverslagen geselecteerd:

1. Ruimtelijke ordening

a. Natuurbeleid in relatie tot de stikstofdoelen (Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit);

b. Uitdagingen bij wonen en zorg voor ouderen (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport; Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties);

2. Arbeidsmarktbeleid

a. Lerarentekort (Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap);

b. Krapte op de arbeidsmarkt en arbeidsmigratie (Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid);

3. Toegankelijkheid publieke diensten

a. Openbaar vervoer (Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat);

b. Informatiepunt Digitale overheid (Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties);

4. Inzicht in regionale verschillen

a. Inzicht in regionale verdeling fondsen (Ministerie van Economische Zaken);

b. Versnippering informatie over doelbereik bestaanszekerheid Caribisch Nederland (Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties).

Noot voor de redactie:

Journalisten zijn op maandag 22 mei welkom om aanwezig te zijn bij de V-100. Het programma van de V-100 is hieronder opgenomen. Journalisten die aanwezig willen zijn dienen zich wel vooraf aan te melden via persvoorlichting@tweedekamer.nl.

Voor vragen kunt u contact opnemen met het Persloket van de Tweede Kamer: persvoorlichting@tweedekamer.nl of 070-318 3003.

Programma V-100, maandag 22 mei 2023

9:30-10:00 Aankomst / ontvangst deelnemers

10.00-10.15 Welkomstwoord en toelichting – Max van der Stoelzaal

Welkom en toelichting door Joost Sneller, voorzitter van de Kamercommissie voor de Rijksuitgaven en Cornelis van der Werf, secretaris van de Algemene Rekenkamer

10.15-10.30 Verplaatsing naar de zalen

(D0.19 Suze Groenewegzaal, D0.21 Aletta Jacobszaal, D0.13 Wttewaal van Stoetwegenzaal, D3.64 Jongelingkamer, D3.68 Grenadierszaal, D3.82 Schaepmankamer, D3.57 Kuyperkamer, C1.14 Schrijfkamer)

10.30-12.15 Onderzoek jaarverslagen / formuleren vragen (1)

In aparte zalen ontvangen de deelnemers een introductie op het onderwerp en formuleren zij vragen over het thema waarvoor zij zijn uitgenodigd

12.15-13.15 Lunch

13.30-15:30 Onderzoek jaarverslagen / formuleren vragen (2)

14:00-14:45 Voortzetting van het onderzoek en gelegenheid om vragen te stellen aan de leden van de betreffende Kamercommissie

15:30-16.00 Afronding vragen – plaatsen vragen in ‘koffertje’

16.00-16.15 Verplaatsing naar de plenaire zaal

16.15-16.45 Aanbieding vragen aan de Kamer

Kamervoorzitter Vera Bergkamp neemt in de plenaire zaal het koffertje met de vragen in ontvangst, in aanwezigheid van Barbara Joziasse, Collegelid van de Algemene Rekenkamer (in vak K)

De dag wordt afgesloten met een dankwoord door Mahir Alkaya, ondervoorzitter van de Kamercommissie voor de Rijksuitgaven.