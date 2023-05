Steekincident in winkel

Rond 15.25 uur kreeg de politie de melding van het steekincident aan de Nijverheidsweg-Noord. In het pand troffen agenten de twee gewonde mannen aan. Een traumahelikopter landde en het personeel van het traumateam en ambulances hebben zich ontfermd over de slachtoffers. De 60-jarige man is overgebracht naar het ziekenhuis. De 29-jarige man kon na behandeling van de steekwond het ziekenhuis weer verlaten.

De politie is gestart met een onderzoek. Duidelijk is dat er een zakelijk conflict was tussen de 60-jarige klant en de 39-jarige winkelmedewerker. Deze laatste verklaarde dat de klant een mes trok. Hierop schoot een 29-jarige man zijn 39-jarige collega te hulp en verklaarde vervolgens in het been te zijn gestoken. Daarop sloeg de 39-jarige medewerker de 60-jarige man met een voorwerp uit de winkel tegen het hoofd. Deze liep hierdoor letsel op aan het hoofd en ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis.

Ter plekke heeft de politie met diverse getuigen gesproken en de medewerkers van het bedrijf gehoord. Het onderzoek wordt door de recherche voortgezet.