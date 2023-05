Woninginbraak – Jan Ruslaan – Heiloo

Op donderdagavond 16 februari 2023 omstreeks 20.00 uur is ingebroken in een woning aan de Jan Ruslaan in Heiloo. Er zijn onder meer sieraden gestolen. De verdachte is vastgelegd op beeld. Wie herkent hem?

Omschrijving

De verdachte staat ook op beeld bij een poging woninginbraak in Leerdam aan de Parallelweg (2023055927 Midden-Nederland). op woensdagavond 22 februari 2023.

Heeft u informatie over deze verdachte of heeft u informatie over deze zaken? De recherche komt graag met u in contact via 0900-8844. Blijft u liever anoniem? Bel dan met Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000.