Man beroofd van scooter, politie houdt twee verdachten aan

De verdachten zouden rond 02.00 uur op de Wouwbaan een 29-jarige man uit Roosendaal hebben beroofd van zijn scooter. Ze gingen er daarna op meerdere scooters vandoor. Het slachtoffer probeerde de diefstal nog te verhinderen en raakte daarbij gewond. Hij waarschuwde de politie, die direct een onderzoek in de omgeving instelde. Agenten die onderweg waren naar de melding zagen op de Bergsebaan in Bergen op Zoom drie scooters rijden. Aan het kenteken zagen ze dat één van de scooters de in Roosendaal gestolen scooter was. Bij het zien van de politie gingen twee van de drie scooterrijders er vandoor. De bestuurder van de gestolen scooter luisterde wel naar de agenten en stopte. Deze jongen, een 16-jarige inwoner van Bergen op Zoom, is aangehouden en meegenomen naar het bureau. Even later kon op de Grote Leeuwerik ook een tweede verdachte, een 17-jarige jongen uit Bergen op Zoom, worden aangehouden. Beide jongens mochten na de aanhouding, vanwege hun leeftijd, de nacht thuis doorbrengen. Ze blijven verdachten. Het onderzoek naar de scooterdiefstal gaat vandaag verder. De tweewieler is teruggegeven aan de rechtmatige eigenaar.