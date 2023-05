Notisia di polis di djárason 17 di mei te ku djabièrnè 19 di mei 2023 / Politieberichten van woensdag 17 mei tot en met vrijdag 19 mei 2023

Notisia di polis di djárason 17 di mei te ku djabièrnè 19 di mei 2023

‘Hit & Run’

Riba djabièrnè 19 di mei alrededor di 2 or di mardugá, un kaso di ‘Hit & Run’ a tuma lugá na Kaya Isla Riba. E víktima a deklará ku un persona a dal den su outo ku tabata stashoná i despues a kore bai. Un testigu di e aksidente a deklará ku el a mira un pikòp koló kòrá ku plachi di number V-2325, a dal den e outo. KPCN ta hasi un yamada na doño di e vehíkulo aki pa mèldu na warda di polis. Investigashon den e kaso ta andando.

Bo ta víktima di un kaso di ‘Hit & Run’? Purba mira plachi di number di e vehíkulo ku a kometé esaki, rekonosé e tipo di vehíkulo, koló di vehíkulo i e posibel shofùr. Despues mèldu esaki mesora na polis. E persona ku a kometé e akto i kore bai tin 3 ora pa mèldu su mes na warda di polis. Si dentro di 3 ora e no mèldu, e víktima por entregá keho pa violashon di artíkulo 31 di e buki di ‘Wegensverkeersverordening Bonaire’. E ora ei, polis ta kuminsá ku un investigashon ku por yega na konsekuensianan penal.

Detenshon pa manehá bou di influensia

Alrededor di 8.40 or di anochi riba djaweps 18 di mei, un aksidente a tuma lugá riba Kaya Korona. Ningun di e personanan involukrá no a resultá heridá akonsekuensia di e aksidente aki. Despues di un kòntròl mas aleu riba dokumentonan konserní, a resultá ku un di e shofùrnan no tabatin un reibeweis i papelnan di seguro bálido huntu kuné. Mas aleu a resultá ku e tabata bou di influensia di alkohòl. A detené e hòmber di inisial H.E.S.N. di 66 aña di edat enkonekshon ku manehá bou di influensia i el a haña un prosèsferbal pa e otro infrakshonnan.

Violensia públiko

Riba djaweps 18 di mei alrededor di 3.30 di atardi, un persona a bin na bali di ‘intake’ pa duna keho di violensia públiko. E víktima a deklará ku dos sospechoso a maltrat’é na altura di e waf di piskadó na Kaya J.N.E. Craane. Bo ta disponé di imágen di vidio? E ora ei por manda esaki via e meil adrès politie@politiecn.com. Lo trata tur imágen ku drenta di tal manera ku bo anonimidat ta garantisá. Si banda di esaki bo a mira òf tende algu ku por yuda ku e investigashon, e ora ei bo por mèldu esaki via 715 8000 òf via di e liña di tep anónimo 9310.

Bo a mira algu sospechoso? Yama 911/112 òf e liña di tep anónimo 9310.

Politieberichten van woensdag 17 mei tot en met vrijdag 19 mei 2023

Hit & Run

Op vrijdag 19 mei omstreeks 02:00 uur vond een Hit & Run plaats op de Kaya Isla Riba. Het slachtoffer verklaarde dat iemand tegen haar geparkeerde auto botste en vervolgens is weggerend. Een getuige van het ongeval verklaarde dat zij een rode pick-up met kenteken V-2325 tegen de auto zag botsen. Het KPCN roept de eigenaar van dit voertuig op zich te melden op het politiebureau. Het onderzoek in deze zaak loopt.

Bent u een slachtoffer van een hit & run? Probeer het kenteken van het voertuig te identificeren, herken het soort voertuig, de kleur van het voertuig en de mogelijke bestuurder. Meld dit onmiddellijk bij de politie. De persoon die deze daad pleegde en wegreed heeft 3 uur de tijd om zichzelf aan te geven op het politiebureau. Als de dader zich niet binnen 3 uur meldt, kan het slachtoffer aangifte doen wegens overtreding van artikel 31 van de Wegensverkeerverordening Bonaire. Op dat moment start de politie een onderzoek dat kan leiden tot strafrechtelijke gevolgen.

Aanhouding rijden onder invloed

Op donderdag 18 mei omstreeks 20:40 uur vond er een aanrijding plaats op de Kaya Korona. Geen van de betrokkenen raakte gewond naar aanleiding van de aanrijding. Uit nader controle naar de benodigde documenten bleek dat één van de bestuurders geen geldige rijbewijs en verzekeringspapieren bij zich had. Verder bleek hij onder de invloed van alcohol te zijn. De 66-jarige man met de initialen H.E.S.N. is aangehouden voor rijden onder invloed en bekeurd voor de andere overtredingen.

Openlijke geweldpleging

Op donderdag 18 mei omstreeks 15:30 uur kwam iemand aan de intakebalie aangifte doen voor openlijk geweldpleging. Het slachtoffer verklaarde dat ze door twee verdachten is mishandeld op de visserspier te Kaya J.N.E. Craane. Beschikt u over beeldmateriaal? Dan wordt u gevraagd deze beeldmateriaal te delen via de email; politie@politiecn.com. Alle toegezonden beelden worden zodanig behandeld dat uw anonimiteit wordt gewaarborgd. Heeft u daarnaast iets gezien of gehoord, wat het onderzoek verder zou kunnen helpen? U kunt zich melden via 715 8000 of via de anonieme tiplijn 9310.

Heeft u iets verdachts gezien? Bel 911/112 of de anonieme tip lijn 9310.