FOR DI YÜNI PoR MIRA E PELíKULA ‘CURAÇAO UNDERWATER KUNUKU ’ NA BORDO DI TUI fly

Willemstad, 19 di mei 2023 – Un tim di snòrkeldó pashoná a hasi un trep di snòrkel spesial di diferente dia kantu di Kòrsou su kosta sùit di 100 kilometer. A traha un pelíkula di e trep akí, ku niun hende no a yega di hasi nunka. Den e pelíkula, titulá ‘Curaçao Underwater Kunuku’, ‘The Suit’ ta konta e storia di Curaçao Underwater Kunuku, Kòrsou su presioso hardin sup-akuatiko. For di promé di yüni 2023 por mira e pelíkula na bordo di e Dreamlinernan di TUI.

Di ost pa wèst

Den ocho etapa di mas o ménos 6 pa 7 ora di landamentu pa dia, e tim di landadó, sambuyadó i snòrkeldó eksperensiá a hasi e trep na kosta sùit di e isla. Di e punta mas ost te e punta mas nort-wèst di Kòrsou. Na kaminda nan a filma e mundu sup-akuatiko impreshonante di e isla. Na profundidatnan ku kualke snòrkeldó mes tambe por eksperensiá loke ‘The Suit Ocean Team’ a mira i dokumentá den un pelíkula ku e meta pa krea konsiensia pa loke ta trata maneho di osean en general i spesialmente awanan na kosta di nos islanan.

Curaçao Underwater Kunuku

E resultado ta un pelíkula di mas ku 30 minüt, ku bunita imágen, voice-over i müzik, ku ta laga e miradó eksperensiá Kòrsou su presioso hardin òf kunuku sup-akuatiko. Manera piská, Karel, Niko i Curd ta landa di ost pa wèst. E pelíkula non-profit akí a keda realisá danki na e sosten sin ganashi di diferente partido. Asina Erwin Arkenbout, èks representante di Hulanda na Kòrsou, Aruba i St. Maarten, a hasi voice-over di e vershon hulandes di e pelíkula. Ofisina di Turismo di Kòrsou (Curaçao Tourist Board) a sostené e proyekto huntu ku hopi otro hende ku a kolaborá sin niun klase di interes propio pa realisashon di e pelíkula. Den no ménos ku seis idioma, e pelíkula ta duna públiko e chèns pa eksperensiá e mundu sup-akuatiko di Kòrsou su kosta sùit for di riba pantaya. Ban spera ku esaki lo pone hende mes haña gana di ke atmirá esaki. Huntu ku esei, a pone e material brutu di pelíkula na disposishon di tantu enseñansa komo siensia. Di tal manera, kreadó di e pelíkula a kumpli ku e tres promesanan: un bunita pelíkula, material pa enseñansa i informashon balioso na benefisio di siensia.

The Suit

The Suit ta un personahe fiktisio ku kreadó, fundadó i produktor di e pelíkula, Curd Evertsz, yu’i Kòrsou ku a nase i lanta riba e isla, a krea. Den e pelíkula, Evertsz ta referí na ‘The Suit’, e bistí di sambuyá. Algu ku tantu sambuyadó komo snòrkeldó ta hasi uzo di dje ku minimalmente un duikbril i un snòrkel. E sosten i involvimentu den realisashon di e presioso pelíkula akí, kaminda ta presentá e interakshon entre hende i naturalesa di forma narativo, ta importante. Sin tene kuenta ku ken a hasi kiko, pero sí ku a hasié den anonimidat, bo ta yega na e konklushon ku tur hende por drenta den e bistí di sambuyá i pues por ta ‘The Suit’. Esaki a resultá den e bunita nòmber ‘The Suit Ocean Team’.

Djis un idea na bordo

Rick van der Pluijm, Kabesante di TUI Dutch Caribbean: “Na momentu ku Curd a puntra nos si nos por nifiká algu pa promové e pelíkula, nos a bira entusiasmá mesora. E pelíkula akí meresé pa hopi hende wak e. P’esei tambe tabata un skohensia lógiko pa añadié na nos programa di inflight entertainment riba nos buelonan di distansia largu. Di kurason, nos ta invitá nos pasaheronan pa wak e pelíkula akí pa asina nan haña djis un idea di Kòrsou su presioso kunuku sup-akuatiko.”

Curd Evertsz, kreadó di ‘Curaçao Underwater Kunuku’ & ‘The Suit Ocean Team’: “Formashon di nashon mester enserá maneho duradero di osean tambe. Di pursi, oseannan salú ta kontribuí na bienestar riba mundu. P’esei nos komo hende den naturalesa, mester hasi uzo di nos konekshon ku naturalesa pa protehá oseannan kontra di menasa, manehá nan bon i tuma nan den protekshon duradero. Futuro di loke a duna nos ta den nos mes man.”

FILM ‘CURAÇAO UNDERWATER KUNUKU’ VANAF JUNI TE ZIEN AAN BOORD VAN TUI FLY

Willemstad, 19 mei 2023 – Een team van bevlogen snorkelaars maakte een bijzondere meerdaagse snorkeltocht langs de 100 kilometerlange zuidelijke kuststrook van Curaçao. Deze tocht, die nooit eerder door iemand is gedaan, is op film vastgelegd. . In de film – met de titel ‘Curaçao Underwater Kunuku’ – vertelt ‘The Suit’ het verhaal van Curaçao Underwater Kunuku, de prachtige onderwatertuin van Curaçao. Vanaf 1 Juni 2023 is de film te zien aan boord van de Dreamliners van TUI.

Van oost naar west

De tocht van het team van ervaren en toegewijde zwemmers, duikers en snorkelaars ging in acht etappes van zo’n 6-7 uur per dag zwemmen, langs de zuidkust van het eiland. Van het meest oostelijke punt van Curaçao naar het meest noordwestelijke punt. Onderweg filmden zij de overweldigende onderwaterwereld van Curaçao. Op dieptes waar iedere willekeurige snorkelaar zelf ook kan ervaren wat ‘The Suit Ocean Team’ zag en op beeld vastlegde. Met als doel bewustzijn te creëren ten aanzien van oceaanbeheer in het algemeen en de kustwateren van onze eilanden in het bijzonder.

Curaçao Underwater Kunuku

Het resultaat is een ruim 30 minuten durende film, met mooie beelden, voice-over en muziek, die de kijker de prachtige onderwatertuin – in het Papiaments ‘kunuku’ – van Curaçao laat beleven. Als vissen in het water zwemmen Karel, Niko en Curd van oost naar west. De non-profit film kwam tot stand dankzij de onbaatzuchtige steun van verschillende partijen. Zo is de voice-over van de Nederlandse versie van de film van Erwin Arkenbout, voormalig vertegenwoordiger van Nederland voor Curaçao, Aruba en Sint Maarten. De Curaçao Tourist Board steunde het project net als vele anderen die belangeloos aan de totstandkoming van de film hebben meegewerkt. De film geeft het publiek, in niet minder dan zes talen, de kans om vanaf een scherm de onderwaterwereld aan de zuidkust van Curaçao te beleven. Dit zet hopelijk aan tot het zelf willen gaan bewonderen ervan. Daarnaast werd het ruwe filmmateriaal ter beschikking gesteld voor zowel educatie als de wetenschap. Zo kwam de maker van de film alle drie de beloftes na: een mooie film, materiaal voor onderwijs en een schat aan informatie ten behoeve van de wetenschap.

The Suit

The Suit is een fictief personage dat speciaal voor de film gecreëerd werd door bedenker, grondlegger en producer van de film, Curd Evertsz, een geboren en getogen Curaçaoënaar. In de film verwijst Evertsz naar ‘The Suit’, het duikpak. Iets wat zowel duikers als snorkelaars, met minimaal een duikbril en een snorkel, gebruiken. De steun en betrokkenheid bij de realisatie van deze prachtige film, waarin interactie tussen mens en natuur op verhalende wijze wordt gebracht, is belangrijk. Ongeacht wie wat deed, maar wel dát men het in de anonimiteit deed, leidt tot de conclusie dat iedereen in dat duikpak kan zitten en dus de ‘The Suit’ kan zijn. Hieruit vloeide de mooie naam ‘The Suit Ocean Team’ voort.

Voorproefje aan boord

Rick van der Pluijm, Head of Dutch Caribbean: ‘Toen we de vraag van Curd kregen of wij iets konden betekenen voor het promoten van de film waren we meteen enthousiast. Deze film verdient het om door veel mensen bekeken te worden. Het toevoegen aan ons inflight entertainment programma op onze verre vluchten was dan ook een logische keuze. We nodigen onze passagiers van harte uit om de film te bekijken en zo alvast een voorproefje te krijgen van de prachtige onderwater kunuku van Curaçao.”

Curd Evertsz, creator van ‘Curaçao Underwater Kunuku’ & ‘The Suit Ocean Team’: “Natievorming moet ook duurzaam oceaanbeheer omvatten. Immers, gezonde oceanen dragen bij aan welvaart in de wereld. Daarom dienen wij als mens in de natuur, de natuur in de mensheid te gebruiken om oceanen te behoeden tegen wat dreigt, goed te beheren en in duurzame bescherming te nemen. De toekomst van wat ons gegeven werd is onze handen.”