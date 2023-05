Jongens gestoken door man na onenigheid

Na te zijn gestoken, renden de jongens weg. Op de Groenewoudlaan storten ze in elkaar vanwege de pijn van hun verwondingen. Daar werden ze gevonden. Later bleek dat het steekincident aan de Beurtschipper had plaatsgevonden. De jongens, allebei 17-jarigen uit Spijkenisse, zijn overgebracht naar het ziekenhuis.

In de zoektocht naar de verdachte heeft de politie een instap en een zoeking gedaan in een woning aan de Beurtschipper. De verdachte werd niet aangetroffen. De politie is naar hem op zoek.