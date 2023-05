Onderzoek naar brandstichting bij café

Na de brandstichting renden de personen renden weg richting de Zuiderparklaan. Bewoners van vier woningen werden elders opgevangen en nagekeken door ambulancepersoneel. Twee personen hadden rook ingeademd, maar hoefden niet naar het ziekenhuis.

De politie doet onderzoek naar de brandstichting en verzoekt getuigen zich te melden bij de recherche via 0900 8844 of via meld misdaad anoniem via 0800 – 7000.