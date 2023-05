Douane vindt 34 kilo cocaïne in container met bevroren kip

De Douane heeft maandag 22 mei 2023 in een zeecontainer een partij cocaïne aangetroffen van ongeveer 34 kilo. De drugs zaten verstopt in de inspectieruimte van de koelmotor van de koelcontainer. De drugs werden aangetroffen tijdens controle van de container in Rotterdam.

De container was geladen met bevroren kip en afkomstig uit Brazilië. De lading kip was bestemd voor een ontvanger in Italië, maar moest bij een koelbedrijf in Rotterdam gelost worden. Vermoedelijk moesten de verdovende middelen ergens op de route onderweg of in een Empty depot uit de inspectieruimtes verwijderd worden. Deze aanname wordt gedaan vanwege het aantreffen van een GPS-baken in de container. Het opslagbedrijf in Rotterdam lijkt niets met de smokkel te maken te hebben. De drugs vertegenwoordigen een straatwaarde van ruim 2,5 miljoen euro en zijn inmiddels vernietigd

Beeld: Openbaar Ministerie

HARC-team

Het HARC-team, een samenwerkingsverband van Douane, FIOD, Zeehavenpolitie en het Openbaar Ministerie, heeft de zaak verder in onderzoek.