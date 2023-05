GERELATEERDE MINISTERIES ALGEMENE ZAKEN EN MINISTER PRESIDENT MINISTER VAN KLIMAAT & ENERGIE OP BEZOEK BIJ DE GOUVERNEUR

WILLEMSTAD – Op maandag 15 mei 2023 heeft de Minister van Klimaat & Energie, dhr. Rob Jetten, een bezoek gebracht aan de Gouverneur van Curaçao, Hare Excellentie Lucille George-Wout. Bij het gesprek waren ook aanwezig dhr. Hamza Kacha, programmamanager Caribische regio, Ministerie van Economische zaken en Klimaat en dhr. Jonas de Graaf, Adviseur Vertegenwoordiging van Nederland in Aruba, Curacao en Sint Maarten. Tijdens het bezoek is onder meer gesproken over de kansen voor Curacao op het gebied van een energietransitie door grootschalige productie van waterstof op basis van zon- en windenergie. Daarbij is aan de orde gekomen het Memorandum of Understanding dat hiervoor met de Minister van Economische Ontwikkeling van Curacao is getekend.