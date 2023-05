GERELATEERDE MINISTERIES ALGEMENE ZAKEN EN MINISTER PRESIDENT KABINET PISAS VOLGENDE MAAND TWEE JAAR

WILLEMSTAD – Op woensdag 17 mei 2023 heeft de Gouverneur van Curaçao, Hare Excellentie Lucille George-Wout, de Raad van Ministers ontvangen voor een periodiek lunchoverleg. Daarbij is stilgestaan bij het feit het volgende maand twee jaar geleden is dat het Kabinet Pisas is aangetreden. Ook is gesproken over belangrijke thema’s die in de komende periode om aandacht vragen.