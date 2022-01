Djaluna 17 yanüari ta anunsiá e desishon definitivo di dianan di vakashon eskolar relashoná ku Karnaval 2022

WILLEMSTAD – Minister di Enseñansa, Siensia, Kultura i Deporte (ESKD) sr. Sithree

van Heydoorn ta informá ku pa djaluna 17 di yanüari próksimo, ta anunsiá e desishon

relashoná ku dianan di vakashon eskolar pa ku e periodo di Karnaval 2022. E

proposishon/desishon anunsiá dia 6 di yanüari último a keda tuma mirando ku e

pandemia di COVID-19 a krea un retraso substanshal den enseñansa.

Ta di importansia pa tene kuenta ku vários aspekto pa tuma e mihó desishon pa evitá ku

nos muchanan no ta sufri mas retraso ku nan enseñansa, pa motibu di e situashon di

Pandemia. Ministerio den su totalidat ta den diálogo kontinuo i meskos e dianan aki i

meskos e komishon di fakansi di skol pa yega na e mihó desishon kaminda e interes di e

studiante, dosente, mayor i komunidat kompletu ta keda salbaguardiá.

Komo titular enkargá ku enseñansa mi a pidi konseho hurídiko pa asina nos kana e

kaminda konforme nos leinan. Pa asina no tin violashon di lei, pero tampoko di e derechi di

ningun hende. Alabes mester para ketu na e hecho ku pais ta den un situashon di krisis i

kada un di nos di un forma of otro ta ser perhudiká, pero huntu nos ta sobreviví i sali

dilanti. Ban sigui kumpli ku medidanan di prekoushon i sigui kuida den e periodo aki.

Mi ta deseá tur studiante, dosente, mayor i komunidat kompletu, un komienso di skol

fruktífero djaluna próksimo, tur hende keda trankil pa asina nos por tuma e mihó desishon

kual lo keda anunsiá manera ya informá djaluna 17 yanüari próksimo.

—

Sithree van Heydoorn

Minister di Enseñansa, Siensia, Kultura I Deporte

