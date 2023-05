KOMUNIKADO DI PRENSA 239/2023.

23 mei 2023.

Kontròl di tráfiko.

Departamentu di Komunikashon i Prevenshon

KUERPO POLISIAL KÒRSOU SIRBI I PROTEHÁ

Djaluna 22 di mei 2023 personal di warda di polis di Montaña den koperashon ku personal

di U.S.T., Departamento di Tráfiko i Ministerio Públiko (Paga bo but), a tene kontrò di

tráfiko riba spesialmente trùknan di karga ku ta kousa molèster i pone tráfiko den peliger

dor di laga santu i piedra kai riba kaminda i shofùrnan ku ta kore riba velosidat haltu.

E kontròl aki a keda tené riba Kaminda Jose (Papa) Liberia i Kaminda Mitología.

A reparti prosès verbal pa kore un vehíkulo sin:

 Impuesto di outo pagá;

 Karchi di kùr bálido;

 Lus di brek;

 Lus di indikadó ku ta funshoná optimal;

 Lus patras ku ta funshoná optimal;

 Seguro bálido;

 Reibeweis;

Kore vehíkulo ku:

 Glas skur.

Ademas a duna 5 prosès verbal pa shofùrnan di truk di karga ku tabata transporta karga,

miéntras ku esaki no tabata kubrí.

Personal di Paga bo But a kobra Nafl. 790,- na but atrasá.

E kontròlnan aki lo kontinuá