Politie zoekt jongen na steekpartij Hellevoetsluis

Rond 18.45 uur ontstond er een ruzie tussen een 29-jarige vrouw uit Hellevoetsluis met een jongen in bijzijn van een groepje kinderen. De jongen heeft hierbij een mes getrokken en de vrouw gestoken. Ook een 31-jarige vrouw uit Rockanje raakte hierbij gewond. Zij zijn voor behandeling naar het ziekenhuis gebracht.

De jongen ging er vandoor. In de omgeving van het Kastelpad, Heemskerkstraat en Zeeheldenpad zijn diverse sporen aangetroffen, waaronder een mes en kleding. Een en ander is veiliggesteld voor verder onderzoek. Er is nog niemand aangehouden maar het onderzoek is in volle gang.

Informatie?

De jongen die we zoeken is licht getint. Hij heeft donkere dikke wenkbrauwen en zwart haar. Hij is slank en is ongeveer 1.50 / 1.60 meter. Weet u wie hij is, heeft u iets gezien op genoemde locaties of heeft u andere informatie wat het onderzoek kan helpen? Heeft u wellicht camera of dashcam beelden? Neem dan contact op met de politie. Dat kan via onderstaande mogelijkheden.