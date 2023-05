9 jaar en tbs geëist tegen verdachte die moeder en oma neerstak in bijzijn van 2-jarig zoontje

Het OM eiste vandaag in de rechtbank in Zutphen 9 jaar gevangenisstraf en tbs met dwangverpleging tegen de (destijds) 38-jarige verdachte die op 1 december 2021 in Harfsen zijn ex-vriendin en zijn ex-schoonmoeder neerstak. Hun 2-jarige zoontje was getuige van de steekpartij. De verdachte nam het jongetje vervolgens mee naar zijn huis. De officier van justitie: “De gebeurtenissen hebben tot op de dag van vandaag een verwoestende uitwerking op de slachtoffers en de familie. Zij leven met een traumatische herinnering, maar bovenal met de voortdurende angst dat verdachte zijn daad af zal maken zodra hij vrijkomt. Die gedachte is niet irreëel”, aldus de officier. Zij refereerde vervolgens aan het feit dat in de media de afgelopen maanden regelmatig aandacht werd besteed aan relationeel geweld en femicide.

Tijdens haar requisitoir sprak de officier van justitie: “Verdachte heeft zowel de moeder als de oma van het jongetje zonder enige terughoudendheid neergestoken. Terwijl zij vochten voor hun leven, heeft hij het kostbaarste bezit van de moeder, haar zoontje, van haar weggenomen. Hierna heeft hij moeder en oma zwaargewond en in hulpeloze toestand achtergelaten. Het had niet veel gescheeld of zij hadden het geen van beiden na kunnen vertellen. “

Verdachte zelf herinnert zich de steekpartij zelf niet. Wel zijn woede: “Omdat mijn handen bebloed waren heb ik de conclusie getrokken dat ik wel geslagen zal hebben. Ik was kwaad op een manier die ik niet van mezelf ken.”

Getuigen-deskundigen die de verdachte psychisch onderzochten kwamen tot onderling verschillende conclusies. Wel constateerden zij een stoornis en een verminderde toerekeningsvatbaarheid. Door het gestelde geheugenverlies van verdachte kon het verband tussen het delict en stoornis moeilijk worden aangetoond. Dat maakt het tevens moeilijk om het risico op recidive in te schatten. Gevaar voor herhaling is er echter wel als verdachte in een vergelijkbare situatie komt. De officier van justitie: “Verdachte heeft laten zien dat hij tot extreem gewelddadig gedrag is staat is. We kunnen als maatschappij niet het risico lopen dat verdachte niet of onvoldoende behandeld en met groeiende wrok en wantrouwen richting de slachtoffers, te zijner tijd weer de straat op gaat. Daarom is een aanzienlijke, onvoorwaardelijke gevangenisstraf hier passend, met daarnaast TBS met dwangverpleging.”