30 maanden cel geëist voor Delftse handelaar in dure horloges en sieraden

Vandaag eiste het Openbaar Ministerie (OM) een gevangenisstraf van 30 maanden waarvan 6 maanden voorwaardelijk tegen een 25-jarige verdachte man uit Delft en een geldboete van 30.000 euro tegen de onderneming van deze verdachte. Het OM verwijt verdachte onder andere te hebben opgetreden als facilitator voor het witwassen van een bedrag van 1.417.801 euro.

Verdachte houdt zich volgens het OM sinds half 2018 bezig met de handel in (luxe) horloges en sieraden. Sinds begin 2019 heeft verdachte hiervoor een onderneming opgericht. Verdachte kocht in opdracht van klanten horloges en sieraden. Dit gebeurde vaak met contant geld van de klanten zelf. Veel van deze horloges en sieraden werden (contant) aangekocht bij een gerenommeerde exclusieve juwelier. Als beroepsmatig handelaar van horloges en sieraden was verdachte door de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) verplicht om ongebruikelijke transacties te melden en cliëntenonderzoek te verrichten indien een contante transactie wordt verricht van boven de 10.000 euro. Verdachte heeft dit volgens het OM gedurende een langere periode niet gedaan. Naast een verdenking van het overtreden van de Wwft, verdenkt het OM hem ervan 1.417.801 euro te hebben witgewassen.

Ernst van de feiten

“Door het niet verrichten van cliëntenonderzoek, het niet melden van ongebruikelijke transacties en het aannemen van contant geld van klanten, heeft verdachte opgetreden als facilitator voor witwassen. Verdachte garandeerde anonimiteit, waardoor het makkelijk werd voor klanten om geld via verdachte wit te wassen. Klanten kwamen dan ook alleen via via bij verdachte. Er was geen webshop of een pagina op sociale media. Met deze handelswijze heeft verdachte de integriteit van het economische verkeer aangetast. Bovendien heeft verdachte de overheid de mogelijkheid ontnomen om zicht te krijgen op geldstromen die kunnen duiden op criminaliteit.”, aldus de officier.

Strafeis

Een gevangenisstraf met de duur van 30 maanden waarvan 6 maanden voorwaardelijk voor de verdachte en een geldboete van 30.000 euro voor zijn onderneming vindt zij hier dan ook op zijn plaats.

De rechtbank doet over 14 dagen uitspraak.