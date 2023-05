42 kilo drugs in container met bevroren vlees

Tijdens een controle in de Rotterdamse haven heeft de douane, afgelopen zondag 21 mei 2023, een partij van 42 kilo cocaïne onderschept. De straatwaarde van de partij drugs is 3,1 miljoen euro.

De partij verdovende middelen werden aangetroffen in een container die vanuit Brazilië per zeeschip naar Rotterdam was vervoerd. De container was geladen met bevroren vlees. De verdovende middelen zaten verstopt in de constructie van de koelcontainer. De lading vlees was bestemd voor een bedrijf in Dordrecht, maar dit bedrijf heeft vermoedelijk niets met de smokkel te maken.

Beeld: Openbaar Ministerie

HARC-team

Het HARC-team, een samenwerkingsverband van Douane, FIOD, Zeehavenpolitie en het Openbaar Ministerie in Rotterdam heeft de zaak verder in onderzoek. De drugs zijn inmiddels vernietigd door het Team Bijzondere Bijstand.