MINISTERIO KONSERNÍ DESAROYO EKONÓMIKO MEO I SU STAKEHOLDERNAN TA PREPARÁ PA KALAMIDAT I KRISIS

Seshonnan di konsulta i preparashon di ESF-10

Willemstad- Den e siman di 22 di mei 2023, Ministerio di Desaroyo Ekonómiko (MEO) a organisá dos dia di konsulta ku su stakeholdernan den kuadro di preparashon pa kalamidat i krísis. Durante e dos dianan di konsulta akí, MEO huntu ku su stakeholdernan a yega na palabrashonnan konkreto, di ki forma lo komuniká i kiko ta tur e akshonnan ku kada un di e stakeholdernan mester tuma durante un kalamidat òf krísis, spesialmente den e sektor ekonómiko. Durante di e enkuentronan akí a konsentrá mas tantu riba e stakeholdernan den e áreanan di turismo, hotèlnan, haf, aeropuerto, komersio, horeca, empresarionan den zonanan vulnerabel di inundashon, servisio finansiero, sektor logístiko i tambe sektor agrario i peska.

E enkuentronan akí a keda organisá den kuadro di MEO su tarea komo Emergency Support Function (ESF) 10 den situashonnan di kalamidat i krísis aki na Kòrsou. Kòrsou tin un Organisashon pa Maneho di Krísis i Kombatimentu di Desaster (CRBO) ku tin e tarea pa kordiná durante un krísis òf kalamidat i mitigá e efektonan ku esaki por trese. Kòrsou su CRBO ta konsistí di 10 diferente ESF, kada unu ku enkargo di un sektor/área spesífiko den kaso di un kalamidat òf krísis. Por ehèmpel ESF 1 ta enkargá ku Awa i Energia, ESF 4 ta enkargá ku reskate i seguridat i ESF 7 ta enkargá ku Asuntunan Sosial bou di kua entre otro maneho di shèlternan den kaso di un kalamidat. MEO/ ESF 10 ta sòru pa e aspekto ekonómiko durante un kalamidat òf krísis na Kòrsou. ESF-10. Por pensa por ehèmpel riba komunikashon ku sektornan, fasilitá evakuashon di turistanan, kordiná trayektonan pa yuda empresarionan lanta bek pa medio di instrumentonan finansiero i di sosten, fasilitá logístika den haf pa medio p.e. di eksonerashon òf dekretonan temporal, regulashon di preisnan di produktonan di alto nesesidat, èts.

ESF-10 huntu ku su stakeholdernan mester bini ku adaptashonnan kaminda ta nesesario durante un krísis òf kalamidat pa protehá nos sektor ekonómiko mas tantu posibel i sòru pa e impakto di e situashon ta mínimo. Despues di e krísis òf kalamidat, ESF-10 ta yuda kordiná pa ekonómikamente nos pais por lanta kabes bèk mas rápido posibel. Manera Minister Cijntje a indiká durante apertura di e promé dia di konsulta den e siman tras di lomba, “There’s no harm in hoping for the best as long as you’re prepared for the worst” (No tin nada malu den spera lo mehor, basta bo ta prepará pa lo peor).

Durante henter aña lo tin enkuentro i aktividatnan pa, tantu ESF-10 huntu ku su stakeholdernan i e Organisashon di Krísis den su totalidat, nos ta mihó prepará posibel si surgi un kalamidat òf krísis.

Mirando ku nos ta drentando periodo di orkan 2023 dia 1 di yüni awor, enkuentronan asin’aki ta di sumo importansia pa tur nanishi ta den mesun direkshon i nos hasi palabrashonnan adelantá kiko ta e plan di akshon den kaso di un kalamidat i krísis.

Si tin kompanianan i òf instansianan ku mester di sosten, por hasi kontakto ku ESF-10 via e-mail na esf10@kalamidat.cw òf dor di manda un mensahe via di e página di Facebook di Ministerio di Desaroyo Ekonómiko.