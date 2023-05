Politie houdt man aan die in gestolen bestelbus gevaarlijke capriolen uithaalt

Net voordat de bus gestolen werd, rond half vijf, parkeert de bestuurder hem aan de Bredaseweg. Hij moet daar bij een horecazaak wat spullen afgeven. Hij stapt de bus uit, laat de knipperlichten aan en de sleutel in het contact. Hij zet de spullen binnen neer en wanneer hij zich omdraait is de bus weg. Hij belt direct de politie.

Even later ziet een agent een bestelbus gevaarlijke capriolen uithalen op de Noordhoekring. De knipperlichten staan nog aan en de bestuurder snijdt bij een stoplicht andere auto’s af. De agent gaat achter de bus aan.

Bus rijdt park in

De bestelbus vervolgt zijn weg en rijdt dwars door het Wilhelminapark. Een getuigen ziet hoe een aantal mensen weg moeten springen om niet geraakt te worden. De bus wordt in het park gekeerd, raakt weer bijna een aantal mensen en rijdt het park uit. Daar treft hij de agent die hem achtervolgd is.

Het blijkt om dezelfde bus te gaan als die even daarvoor als gestolen is opgegeven. De 29-jarige man die er in staat is aangehouden en zit nog vast.